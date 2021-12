Il nuovo trailer italiano di Uncharted, il film tratto dal videogame

Posted on

Sony Pictures, Marvel Studios e IMAX Corporation hanno rilasciato oggi il poster – destinato alle proiezioni IMAX – di Spider-Man: Far From Home. Il nuovo film dedicato al celebre “Arrampicamuri della Marvel” chiuderà la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe. Spider-Man: Far From Home è stato diretto da Jon Watts. La sceneggiatura è stata firmata da Chris McKenna e Erik