Silk: Amazon ha abbandonato la serie live action Marvel

Amazon MGM Studios nei giorni scorsi ha confermato la realizzazione della serie su Spider-Man Noir, senza però fornire novità su Silk: Spider Society.

Bene, a distanza di pochi giorni dall’Upfront di Amazon, Deadline ha riferito che il colosso dell’intrattenimento avrebbe definitivamente scelto di non andare avanti con lo sviluppo dello show. Se la notizia fosse confermata, allora i diritti ripasserebbero nelle mani di Sony Television che, a questo punto, potrebbe scegliere di ricercare nuovi investitori o cancellare la serie su Silk definitivamente.

Deadline riferisce che, a prescindere dalla conferma o meno della cancellazione di Silk, il contratto in essere tra Sony ed Amazon resta assolutamente saldo, ed in effetti il via libera per Spider-Man Noir di questa settimana ne è la prova.

La serie live action su Silk è stata annunciata già nel 2019, l’anno successivo Sony ha iniziato ad accordarsi con Amazon (accordo poi stipulato nel 2022) per realizzare sia questa serie che altri prodotti ispirati al Marvel Universe di proprietà Sony. L’ultima sceneggiatrice collegata al progetto è stata Angela King (The Walking Dead), con Phil Lord e Chris Miller (Spider-Man: Un nuovo universo) impegnati in cabina di produzione assieme a Amy Pascal.

