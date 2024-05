Five Nights at Freddy’s 2 ha ottenuto una data di uscita

Universal Pictures e Blumhouse Productions hanno fissato la data di uscita di Five Nights at Freddy’s 2, sequel del successo horror del 2023.

Reduce da un successo al botteghino che ha fruttato quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo, l’adattamento da videogame Five Nights at Freddy’s tornerà in sala con un sequel dal 5 dicembre 2025, l’annuncio è arrivato a fronte di una serie spostamenti sul listino uscite di Universal Pictures.

Five Nights at Freddy’s troverà nuovamente Jason Blum con la sua Blumhouse in cabina di produzione, così come Emma Tammi sarà di ritorno come regista. Deadline non offre conferme ufficiali, ma è molto probabile che Josh Hutcherson, Piper Rubio e Matthew Lillard faranno ancora parte del cast dopo l’apparizione nel primo film.

Il film è stato diretto da Emma Tammi (The Wind, Blood Moon) e scritto da Scott Cawthon, Emma Tammi e Seth Cuddeback. Gli iconici personaggi animatronici del film saranno creati dal Creature Shop di Jim Henson. Five Nights at Freddy’s è stato prodotto da Jason Blum e Scott Cawthon. I produttori esecutivi del film sono stati Bea Sequeira, Russell Binder e Christopher H. Warner. Universal Pictures ha prodotto con Blumhouse, in associazione con Striker Entertainment.

TRAMA: Il film segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy’s non sarà così facile da superare. Il film è interpretato da Josh Hutcherson (Ultraman, The Hunger Games franchise), Elizabeth Lail (You, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable), Kat Conner Sterling (Un fantasma in casa, 9-1-1), con Mary Stuart Masterson (Blindspot, Pomodori Verdi Fritti) e Matthew Lillard (Good Girls, Scream).

Correlati