La serie tv The Penguin sulla copertina di Total Film

In attesa del suo esordio in televisione, la serie tv The Penguin è stata scelta dalla rivista Total Film per la copertina del prossimo numero.

A rubare la scena è ovviamente lui, il celebre villain di Gotham City ancora una volta interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell. Dall’account social della rivista sono state presentate al pubblico entrambe le copertine dei numeri di settembre, le trovate entrambe qui di seguito.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stato diffuso da Max un nuovo intenso trailer (lo trovate a questo nostro indirizzo) in cui vengono mostrati nuovi dettagli sulla lotta per il potere del crimine a Gotham City, lotta che vedrà il Pinguino di Colin Farrell al centro dell’attenzione.

The Penguin, le note di produzione

Lauren LeFranc, produttrice di Hemlock Grove e Agents of SHIELD, ha avuto il ruolo di showrunner. Matt Reeves, che ha diretto The Batman, è il produttore esecutivo. Craig Zobel ha diretto i primi tre episodi. La serie rientrerà all’interno del franchise DC Elseworlds, che copre storie che esistono al di fuori dell’universo DC ufficiale, noto come DC Universe. La messa in onda su Max è prevista per settembre 2024, così come in Italia su Sky e Now.

Il cast di The Penguin è formato da Colin Farrell nel ruolo principale già avuto in The Batman, e da Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone, la figlia del defunto boss della mafia Carmine Falcone (John Turturro), con loro anche Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown (come Salvatore Maroni), Theo Rossi, Michael Zegen, James Madio, Scott Cohen, Carmen Ejogo, David H. Holmes.

La serie viene intesa come naturale sequel del film “The Batman“, e pertanto anticiperà alcuni degli eventi che saranno poi al centro della trama di “The Batman II“, film sempre diretto da Matt Reeves, ed attualmente in fase di scrittura. Al momento non è chiaro se Colin Farrell ed il suo Pinguino faranno parte del nuovo progetto, così come non è chiaro se Robert Pattinson ha girato o meno un cammeo nella serie.

