Wolf Man: il teaser trailer del film Blumhouse

Pochi minuti fa Universal Pictures ha diffuso in rete il teaser trailer di Wolf Man, la nuova rivisitazione del mostro classico targata Blumhouse Productions.

Il film, come noto, è stato rinviato alla data del 17 gennaio del 2025 per permettere una distribuzione all’interno di uno slot di mercato più vantaggioso. La lunga attesa degli appassionati, però, con il teaser trailer di oggi può essere in parte ripagata. Nel breve video, infatti, vengono mostrate alcune sequenze agghiaccianti, attraverso un tono assolutamente cupo, insomma proprio come un film sul mitico Uomo Lupo dovrebbe essere.

From the Director of The Invisible Man, #WolfManMovie is in theaters January.pic.twitter.com/O0kxabpJCF — Universal Pictures (@UniversalPics) September 6, 2024

Wolf Man e le note di produzione

Il film è stato diretto da Leigh Whannell (in precedenza era Derek Cianfrance), su una sceneggiatura firmata dallo stesso Whannell, insieme a Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo (autrici della prima stesura basata sempre su un’idea del regista. Whannell, tra l’altro, si è reso protagonista della rinascita del franchise dei “Mostri Classici” targato Blumhouse avendo scritto e diretto l’ottimo L’uomo invisibile nel 2020.

Il nome di Whannell figura anche tra i produttori di Wolf Man in compagnia di quelli di Ryan Gosling e Jason Blum, con Ken Kao, Bea Sequeira e Mel Turner in ruoli di produzione esecutiva. Blumhouse Productions e Motel Movies produrranno il film con una release al momento fissata per il 17 gennaio 2025. Il cast di Wolf Man conta la presenza di Julia Garner, Christopher Abbott, Matilda Firth, Sam Jaeger.

