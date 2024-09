Dopo il lancio della versione originale poco fa, il teaser trailer dell’horror Wolf Man arriva sulle nostre pagine anche in italiano.

Wolf Man è un film diretto da Leigh Whannell, i cui precedenti film con la Blumhouse includono L’uomo invisibile, Upgrade e Insidious 3 – L’inizio. La sceneggiatura è scritta da Leigh Whannell e Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo (Dumb Money).

Il cast principale include Christopher Abbott (Povere Creature!), Julia Garner (Ozark) e Matlida Firth (Coma), inoltre spiccano i nomi di Sam Jaeger (The Handmaid’s Tale), Ben Prendergast (The Sojourn Audio Drama) e Benedict Hardie (L’uomo invisibile). Di seguito la trama ufficiale di Wolf Man:

Il candidato ai Golden Globe Christopher Abbott (Povere Creature!, It Comes at Night) interpreta Blake, marito e padre di San Francisco che eredita la casa d’infanzia nell’Oregon dopo la scomparsa di suo padre, che viene dato per morto. Con il logorarsi del suo matrimonio con la potente moglie Charlotte (la vincitrice dell’Emmy Julia Garner; Ozark, Inventing Anna), Blake convince Charlotte a prendersi una pausa dalla città e andare a visitare la proprietà con la loro giovane figlia, Ginger (Matlida Firth; Hullraisers, Coma).

Ma quando la famiglia si avvicina alla fattoria nel cuore della notte, viene attaccata da un animale invisibile e, in una fuga disperata, si barrica all’interno della casa mentre la creatura si aggira attorno al perimetro. Con il passare della notte, però, Blake inizia a comportarsi in modo strano, trasformandosi in qualcosa di irriconoscibile, e Charlotte sarà costretta a decidere se il terrore all’interno della casa sia più letale di quello all’esterno.

Wolf Man è prodotto dal fondatore e CEO della Blumhouse Jason Blum e i produttori esecutivi sono Ryan Gosling, Ken Kao, Bea Sequeira, Mel Turner e Leigh Whannell. Il film è una produzione Blumhouse e Motel Movies. Negli USA sarà rilasciato dal 17 gennaio 2025 attraverso il marchio Universal Pictures.

