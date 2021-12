Nonostante l’emergenza COVID, con rallentamenti nella produzione ed interi cast messi in quarantena, alcune delle più interessanti serie tv attese per il 2022 sono pronte al debutto sulle maggiori piattaforme di streaming.

Netflix, Disney+ e Prime Video sono pronte a darsi battagli a suon di produzioni interessanti. Alcune di queste saranno debutti attesissimi, altri sono rinnovi di serie di successo. Andiamo con ordine ed iniziamo a dare uno sguardo a quelle che, secondo noi, sono le più interessanti per i prossimi mesi suddividendole per piattaforma.

Netflix

After Life 3: Data di uscita 14 gennaio 2022. Ricky Gervais torna in questa commedia agrodolce e lo fa con la certezza che vestirà i panni di Tony. In questa conclusiva stagione, ci sarà un maggior spazio per la defunta moglie, Lisa (Kerry Godliman) e per Emma (Ashley Jensen), l’infermiera della casa di cura. Come Sempre Ricky Gervais, sarà anche il regista degli episodi.

Stranger Things 4: La nuova stagione della celebre serie tv fantasy è di certo forse il progetto più atteso in assoluto dai clienti Netflix. I nuovi episodi dovrebbero essere rilasciati a partire dall’estate prossima. Ricordiamo che le riprese sono state ritardate a causa dell’emergenza Covid-19.

The Sandman: La serie sarà un adattamento diretto della graphic novel DC Comics, firmata da Neil Gaiman, con un cast capitanato da Tom Sturridge, con lui ci sarà anche Gwendoline Christie nei panni iconici e temibili di Lucifero. Ad oggi non c’è una data precisa di rilascio.

Resident Evil: Dopo l’adattamento cinematografico bistrattato dai tanti fan della saga videoludica, il colosso dello streaming porterà sul proprio catalogo la sua serie tv con la speranza di ottenere quel benestare del fandom fondamentale per progetti come questi. Lo spin-off, perchè di questo si tratterà, si snoderà su due linee temporali: una per raccontare le vicende delle sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker, mentre l’altra linea dovrebbe essere ambientata circa un decennio nel futuro, quando il mondo è stato devastato dal virus T, che riduce la popolazione a meno di 15 milioni

Prime Video

As we see it: Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki), e Violet (Sue Ann Pien) sono tre ragazzi di circa vent’anni che condividono un appartamento. I tre sono autistici e la serie esplora le loro vite: amicizie, amori e lavoro vissuti da chi ha problemi a rapportarsi con la quotidianità. Nel cast anche Joe Mantegna.

The Marvelous Mrs. Maisel: Data di uscita 18 febbraio. Tornano, finalmente, le avventure della Signora Maisel (Rachel Brosnahan). Otto gli episodi che compongono questa quarta stagione. Usciranno il venerdì, due alla volta. Quindi si arriverà al finale di stagione prima dell’arrivo della primavera. La serie si sposta negli anni ’60 e “Midge” avrà uno show tutto suo in cui muoversi senza limiti. Purtroppo, però questa nuova avventura porterà la protagonista a tralasciare i rapporti familiari in favore di una carriera sempre più lanciata. Nel cast anche Tony Shalhoub.

Il Signore degli Anelli: Data di uscita 2 settembre. Girata in Nuova Zelanda, nel cast troviamo Morfydd Clark, Robert Aramayo e Joseph Mawle. La serie è ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati nelle due trilogie cinematografiche, al tempo in cui i miti sono stati creati. Prodotto da J.D. Payne e Patrick McKay, questa prima stagione ha un costo stratosferico di circa 470 milioni di dollari. Al momento le aspettative sono altissime e si presenta come la più costosa serie in streaming finora prodotta.

The Boys 3: Data di uscita ancora non disponibile per questo terzo capitolo di avventure dei “ragazzi” che combattono i supereroi per nulla buoni. Le rivelazioni dell’ultimo episodio hanno creato grandi attese per questo nuova stagione. Nick Wechsler debutterà nel ruolo di Super Blue Hawk ed andrà ad arricchire il cast in cui torneranno Karl Urban, Jack Quaid e Antony Starr.

Disney+

Obi-Wan Kenobi: È uscito mercoledì scorso il primo episodio di “The Book of Boba Fett” ma il focus dell’universo Star Wars è tutto puntato sull’attesissimo Obi-Wan Kenobi che vedrà Ewan McGregor indossare nuovamente i panni del Jedi che ha addestrato Anakin Skywalker. Gli eventi racconteranno l’esilio del maestro Jedi su Tatooine. Saranno sei gli episodi che comporranno questa prima stagione e Hayden Christensen tornerà ad indossare la maschera del villain più iconico della fantascienza: Darth Vader,

The Spiderwick Chronicles: Lo showrunner Aron Eli Coleite riporta sullo schermo le avventure vissute dalla famiglia Grace e raccontate nei libri scritti da Holly Black ed illustrati da Tony DiTerlizzi. La serie sarà prodotta da Paramount e non si conoscono ancora i dettagli sul cast e sulla data di uscita ma dalle indiscrezioni fin qui trapelate si tratterà di un progetto sviluppato su più stagioni che andrà ad esplorare tutti i libri che compongono The Spiderwick Chronicles, andando quindi ad ampliare i concetti visti nel film di Mark Waters del 2008.

