Il 2021 si chiude con la triste notizie della morte di Betty White

Il 2021 si è chiuso nel modo peggiore per la storia cinematografica e televisiva mondiale, è infatti morta la leggendaria attrice Betty White.

La notizia è stata riportata nella giornata di ieri attraverso un aggiornamento proveniente dal sempre attivo (anche nell’ultimo giorno dell’anno) TMZ. Betty White è morta nella mattinata del 31 dicembre nella sua casa, l’attrice aveva 99 anni, e tra poche settimane avrebbe compiuto 100 anni.

La lunghissima carriera di Betty White, durata quasi ottant’anni, è iniziata alla fine degli anni trenta come attrice radiofonica. Il debutto sul piccolo schermo è arrivato 1949 affiancando Al Jarvis nel varietà Hollywood on Television. Nei primi anni cinquanta, ha creato la sua casa di produzione. Tra le sue apparizioni televisive più celebri Mary Tyler Moore Show, The Betty White Show, Love Boat, Cuori Senza Età, lo spin-off The Golden Palace, That ’70 Show, Boston Legal, Beautiful e Hot in Cleveland. Al cinema ha debuttato nel corso del 1962.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto nomination e premi da organizzazioni come gli Emmy, la Screen Actors Guild, i Golden Globes e persino un Grammy. Un Emmy lo ha ricevuto nel 2010 dopo aver condotto una puntata del Saturday Night Live.