Il sequel di Cloverfield preannunciato dal ritorno online del sito Slusho?

Cosa sta succedendo nel franchise Covierfield? L’atteso sequel diretto del monster movie del 2008 prodotto da J. J. Abrams sta finalmente per vedere la luce?

Lo scorso settembre, dopo un periodo di stasi e a seguito dell’annuncio di Joe Barton come sceneggiatore, Bad Robot e Paramount Pictures hanno comunicato di aver individuato Babak Anvari come regista. Ma ora qualcosa di più interessante sembra essersi palesato in vista dell’inizio della pre-produzione.

Nei giorni scorsi, infatti, è ritornato online il sito virale Slusho!, e questo significa che la campagna di marketing virale per il sequel di Cloverfield è finalmente pronta a ripartire. Slusho è in effetti la marca di una bevanda immaginaria all’interno dell’universo Cloverfield, mentre il sito faceva parte dell’epica campagna ARG del film originale.

Al momento Il sito invita i suoi visitatori a creare un coctail utilizzando i sequenti gusti:

Blueberry Zoom

Chocolate Rage

Banana Anime

Strawberry Tasty

Lecito supporre, a questo punto, che a breve avremo ulteriori novità riguardo la campagna pubblicitaria del prossimo monster movie.

Giova, inoltre, ricordare che le immaginarie bevande “Slush” hanno tra gli ingredienti lo speciale nettare dei fondali marini, la cui estrazione potrebbe essere connessa con la nascita della mostruosa creatura oceanica. Sarà questo il nesso tra la campagna virale e la vera origine narrativa del franchise?

