Gli splendidi poster del film Gran Turismo

Sony Pictures ha diffuso in rete tre nuovi poster da Gran Turismo, il film ispirato al celebre videogame Playstation.

Protagonista dei tre poster, il giovanissimo Archie Madekwe che nel film veste i panni del fortunato players capace di coronare il sogno di diventare un vero pilota automobilistico. Ricordiamo che il film baserà la sua storia sulla Gran Turismo Academy, un vero concorso Nissan per players.

Avete già ammirato il primo trailer? Fatelo a questo nostro indirizzo.

GRAN TURISMO

Gran Turismo è stato diretto da “Neill Blomkamp“, con una sceneggiatura firmata in coppia da Jason Hall ( American Sniper ) e Zach Baylin ( King Richard ). Tra i produttori, spazio per Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, ma anche per Doug Belgrad e Dana Brunetti. Il creatore del gioco Kazunori Yamauchi e Hall sono i produttori esecutivi. NEL CAST Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell, Maeve Courtier-Lilley, Emelia Hartford, Pepe Barroso, Sang Heon-Lee. L’uscita al cinema è fissata per l’11 agosto 2023. Dal 20 settembre in Italia.

LA TRAMA: Basato su una storia vera, il film è il racconto del coronamento di un sogno di un giocatore adolescente di Gran Turismo che grazie alle sue doti di gioco vince una serie di concorsi Nissan per diventare un vero pilota professionista di auto da corsa.