Cannes 2023: Michael Douglas sarà premiato con la Palma d’Oro alla Carriera

L’attore Michael Douglas riceverà la Palma d’Oro alla Carriera durante la prossima edizione del Festival di Cannes.

L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, accompagnato da una commossa dichiarazione dell’attore:

“È sempre una boccata d’aria fresca essere a Cannes, che da tempo offre una meravigliosa piattaforma per creatori audaci, coraggio artistico ed eccellenza nella narrazione. Dalla mia prima volta qui nel 1979 per Sindrome cinese alla mia più recente anteprima per Dietro i candelabri nel 2013, il Festival mi ha sempre ricordato che la magia del cinema non sta solo in quello che vediamo sullo schermo, ma nella sua capacità di avere un impatto sulle persone di tutto il mondo. Dopo più di 50 anni di attività, è un onore tornare sulla Croisette per inaugurare il Festival e abbracciare il nostro linguaggio cinematografico condiviso a livello globale.”