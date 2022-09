Babak Anvari sarà il regista di Cloverfield 4

Paramount Pictures e Bad Robot hanno mosso un nuovo passo in relazione alla realizzazione di Cloverfield 4, ennesimo capitolo della fortunata saga sci-fi.

Fermo ai tempi dell’ingaggio di Joe Barton in cabina sceneggiativa, infatti, il quarto capitolo della saga lanciata da J.J. Abrams nel 2008 ha finalmente ottenuto un nuovo importante aggiornamento. Secondo SuperHeroHype, infatti, sarà Babak Anvari (Under the Shadow) che si occuperà della regia del film.

In merito alla possibile trama, la fonte ha specificato, inoltre, che il nuovo film non sarà un sequel diretto del primo film, come affermato in passato, ma bensì farà parte della narrativa antologica della saga, proprio accaduto con 10 Cloverfield Lane e The Paradox Cloverfield, rispettivamente secondo e terzo capitolo.

J.J. Abrams produrrà il film con la sua Bad Robot affiancato da Hannah Minghella e Jon Cohen. Inoltre Matt Reeves e Drew Goddard, che hanno lavorato all’originale Cloverfield rispettivamente come regista e sceneggiatore, saranno i produttori esecutivi.

Cosa vi aspettate da Cloverfield 4?