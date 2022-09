MACCIOVERSE: la nuova serie di Maccio Capatonda disponibile in streaming su Elisium dal 26 settembre

Maccio Capatonda torna alla serialità con MACCIOVERSE, 5 episodi che saranno disponibili a partire dal 26 settembre (ogni lunedì) sulla piattaforma Elisium.

Maccioverse è nata da un’idea di Marcello Macchia (in arte Maccio Capatonda), che lo ha visto autore insieme a Danilo Carlani, Clemente Meucci, Andrea Mancini e Luigi Luciano (Herbert Ballerina) e regista insieme a Danilo Carlani e Alessio Dogana. La produzione è affidata a Micidial e la produzione esecutiva a Freak Factory. Per Elimobile il progetto è curato da Clotilde Zomparelli, Head of Research Talents & Creation Development Contents.

Maccio Capatonda è il protagonista Maccio, a cui si affiancano come co-protagonisti Myriam Lugarà (Myriam), Valerio Desirò (Valerio), Pippo Lo Russo (Pippo) e Luca Confortini (Luca).

Maccio Capatonda sarà inoltre ospite al FeST, il Festival delle Serie Tv, sabato 24 settembre alle ore 10.00 alla Triennale di Milano, per un panel dedicato alla serie.

MACCIOVERSE: trama

Maccioverse racconta di Maccio, un lavoratore 2.0, che si ritrova a essere inglobato in quegli strumenti tecnologici che ora sono così tanto utili quanto distruttivi. Vivere in una perenne call di lavoro, tra freeze dello schermo, mal di schiena e bizzarri effetti collaterali nella vita di tutti i giorni è una delle tante condizioni che Maccio si ritroverà ad affrontare, cercando di districarsi tra mondo virtuale e reale. Ambientata a Roma in un futuro distopico alla Black Mirror, Maccioverse parla di tutti noi, di come cambieranno i nostri gusti, le nostre abitudini e i nostri sentimenti a causa della tecnologia: perché sarà pure vero che sta cambiando le nostre vite ma sempre più spesso ci rende dei veri scemi!

Elimobile, la nuova compagnia telefonica tutta italiana, presenta MACCIOVERSE, la serie originale in 5 episodi, del comico, autore e attore Maccio Capatonda, disponibile in streaming sulla piattaforma Elisium ogni lunedì a partire dal 26 settembre.

Sempre a partire da lunedì, Elimobile entrerà nelle case dei suoi clienti con Elivision, la nuova app per smart tv con cui sarà possibile fruire di tutti i contenuti esclusivi della piattaforma.