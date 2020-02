Segnali promettenti per una sesta stagione di Lucifer

Dopo i rumours emersi in rete a metà febbraio, arrivano le prime conferme riguardo le trattative tra Netflix e Warner Bros Tv per una sesta stagione di Lucifer.

Questa notte un reporter del sempre informato TVLine ha confermato che le trattative tra i due colossi vanno avanti, aggiungendo che entrambe le parti pare stiano remando dalla stessa parte per arrivare ad un accordo da 10/13 episodi.

Come noto, Netflix avevo messo in cantiere la quinta stagione di Lucifer (attualmente in fase di produzione), definendola ultima della serie, un annuncio questo che, fin dal primo momento, è sembrato andare in forte contrasto con gli ascolti e la critica, due fattori assolutamente positivi.

Non resta, quindi, che attendere l'annuncio ufficiale da un giorno all'altro.

Lucifer (Quinta Stagione)

Lucifer 5 conterà su 16 episodi, e sarà l’ultima. La stagione sarà divisa in due parti da 8 episodi l’una. Prodotta dalla Warner Bros. Television, in associazione con Jerry Bruckheimer Television e Aggressive Mediocrity. Nel ruolo di showrunner Ildy Modrovich.

La serie è basata su personaggi creati da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg per Vertigo, da DC Entertainment ed è prodotto da Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Ildy Modrovich e Joe Henderson. Len Wiseman è direttore e produttore esecutivo. Kapinos è consulente esecutivo della serie.

CAST: Tom Ellis, Lauren German, Aimee Garcia, Kevin Malejandro, Rachael E. Harris, Inbar Lavi, Graham McTavish, Vanessa Vidotto, Tricia Helfer, D.B. Woodside, Dennis Haysbert.

Lucifer 5 sarà distribuita da Netflix.