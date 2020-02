Fantastiche realtà alternative nel primo trailer di Tales from the Loop

Amazon Prime Video ha rilasciato il primo fantastico trailer di Tales from the Loop, la serie fantascientifica ispirata ai dipinti dell’artista svedese Simon Stålenhag.

Creata e scritta da Nathaniel Halpen, la serie conterà un cast formato da Rebecca Hall (The Town), Paul Schneider (Parks and Recreation), Daniel Zolghadri (Eighth Grade), Duncan Joiner (Waco) e Jonathan Pryce (Game of Thrones).

La trama esplora le vicende degli abitanti di una cittadina che si trova sopra il “Loop”, una macchina costruita per scoprire ed esplorare i misteri dell’universo, rendendo possibili cose che una volta si credeva fossero pura fantascienza. In questa misteriosa città si svolgono importanti vicende umane, esperienze emotive universali.

Mark Romanek (che ha diretto il pilot) figura tra i produttori esecutivi, in compagnia dello stesso Stålenhag. Alla produzione la 6th & Idaho di Matt Reeves e la svedese Indio, insieme a Fox 21 Television Studios e Amazon Studios.

Il 16 marzo la serie sarà presentata in anteprima mondiale all'SXSW Festival, mentre la messa in onda via Amazon Prime Video è attesa per il 3 aprile.

Il Trailer