Da Netflix il teaser trailer di The Eddy, la serie di Damien Chazelle

Questa sera Netflix ha diffuso in rete il teaser trailer di The Eddy, la serie ideata e diretta dal premio Oscar, Damien Chazelle.

Presentata in via ufficiale in queste ore al Festival di Berlino, la serie The Eddy si mostra per la prima volta al popolo della rete, e lo fa con un interessante teaser trailer. Nel breve video, Chazelle fa mostra del suo splendido utilizzo del piano sequenza per regalare le prime immagini della mini-serie.

The Eddy sarà rilasciato da Netflix a partire dall'8 maggio 2020, e conterà su 8 episodi, 5 dei quali diretti dallo stesso Chazelle. Nel cast spazio per André Holland, Tahar Rahim, Leila Bekhti, Amandla Stenberg, e Joanna Kulig.

La storia si svolge nei quartieri multiculturali della Parigi moderna. Elliot Udo è ora il proprietario del club in crisi The Eddy, dove gestisce anche il gruppo musicale in cui suona Maja, con cui ha una relazione. Elliot scopre poi che il suo partner negli affari, Farid potrebbe essere coinvolto in qualche attività poco legale nel club e dei segreti nascosti anche alla moglie del suo amico, Amira. La situazione si complica ulteriormente quando la figlia teenager di Elliot, Julie, arriva improvvisamente a Parigi per vivere con lui. Il protagonista dovrà quindi affrontare il proprio passato per lottare con lo scopo di salvare il club e proteggere chi ama.

Il Teaser Trailer