Un biondo Ben Affleck sul set di The Last Duel, il film di Ridley Scott

Le riprese di The Last Duel, prossimo film di Ridley Scott, si stanno svolgendo come da programma in Francia, a testimoniarlo i nuovi scatti apparsi oggi in rete.

Le foto in questione, diffuse attraverso alcuni account Twitter, mostrano Matt Damon, Adam Driver ed un biondissimo Ben Affleck, tutti rigosamente in costume d'epoca.

Come noto, il film sarà liberamente tratto da libro scritto da Eric Jager, con Matt Damon, Ben Affleck e Nicole Holofcener impegnati sul fronte sceneggiativo. La storia del film è ambientata nel 1386, ed è incentrata sulle vicende di un cavaliere normanno che torna dalla guerra e scopre che la moglie ha accusato il suo vecchio amico di averla stuprata. La corte francese deciderà il destino dell’accusato attraverso un processo abbastanza singolare.

Il cast diretto da Ridley Scott conta i nomi di Ben Affleck, Adam Driver, Matt Damon, e Jodie Comer. A produrre la pellicola la 20th Century Studios della Disney.

The Last Duel uscirà nelle sale Usa il 20 dicembre 2020.

I Tweets

Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver em set de The Last Duel



Via @ClickySound pic.twitter.com/g4p3hMmbfw — Adam Driver BR® (@AdamDriverBRA) February 27, 2020

Ben Affleck blond on the set of The Last Fiel #TheLastDuel pic.twitter.com/iDfL6u7v1Q — best of ben affleck (@BstOfAffleck) February 28, 2020