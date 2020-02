Netflix pensa ad una sesta stagione per Luficer

La seguitissima serie Lucifer potrebbe non terminare con la quinsta stagione, questo è quanto emerge da un report di TvLine.

“Salvata” da Netflix dalla quarta stagione, la serie Lucifer è stata rinnovata per una quinta stagione, annunciata a più riprese come ultima… almeno fino a ciò che è stato confermato dalla nota fonte made in Usa. Secondo TvLine, infatti, Netflix avrebbe iniziato a sondare il terreno con Warner Bros Tv per rinnovare per un’ulteriore stagione lo show.

Ovviamente è presto per avere conferme a tal proposito, e questo anche perchè attualmente Lucifer sta affrontando la fase finale delle riprese per la quinta stagione, fino a questo momento ritenuta ultima.

Non resta che attendere nuove da casa-Netflix.

Lucifer (Quinta Stagione)

Lucifer 5 conterà su 16 episodi, e sarà l’ultima. La stagione sarà divisa in due parti da 8 episodi l’una. Prodotta dalla Warner Bros. Television, in associazione con Jerry Bruckheimer Television e Aggressive Mediocrity. Nel ruolo di showrunner Ildy Modrovich.

La serie è basata su personaggi creati da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg per Vertigo, da DC Entertainment ed è prodotto da Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Ildy Modrovich e Joe Henderson. Len Wiseman è direttore e produttore esecutivo. Kapinos è consulente esecutivo della serie.

CAST: Tom Ellis, Lauren German, Aimee Garcia, Kevin Malejandro, Rachael E. Harris, Inbar Lavi, Graham McTavish, Vanessa Vidotto, Tricia Helfer, D.B. Woodside, Dennis Haysbert.

Lucifer 5 sarà distribuita da Netflix.