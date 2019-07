Warner Bros ha annunciato qualche giorno fa che salterà l’annuale appuntamento col San Diego Comic-Con, ma attenzione perchè questo non significa che DC Universe farà lo stesso.

Poche ore fa Warner Bros Television ha rivelato che il suo servizio di streaming – DC Universe – sarà presente al Comic-Con per presentare le novità della prossima stagione. Tra gli eventi annunciati, il lancio della seconda stagione di Titans, qualche novità su Doom Patrol, ed ancora anticipazioni dalle serie animate dedicate ad Harley Quinn e Young Justice: Outsiders.

Doom Patrol non ha ancora ottenuto una seconda stagione, ragion per cui è lecito aspettarsi l’annuncio del rinnovo proprio durante il panel del Comic-Con. Strano ma vero, Stargirl (attualmente in fase di sviluppo) non ha ottenuto uno spazio durante la convention.