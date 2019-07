Fox ha da poco confermato che trasmetterà la terza – ed ultima – stagione di Legion a partire dal 3 luglio.

La conferma è arrivata attraverso un comunicato stampa appena diramato. Lo riproponiamo in versione integrale qui di seguito.

LEGION 3

La terza e ultima stagione della serie Marvel – DAL 3 LUGLIO IL MERCOLEDI ALLE 21.00 SU FOX (Sky, 112) a pochi giorni dalla messa in onda USA

LEGION, la serie TV Marvel con protagonista il mutante David Haller (Dan Stevens), tornerà sugli schermi di FOX (Sky, 112) con la terza e ultima stagione a partire da mercoledì 3 luglio alle 21.00, a pochi giorni dalla partenza negli Stati Uniti. Otto episodi che si preannunciano ancora più folli e psichedelici degli scorsi anni che ci porteranno fino al termine della serie.

Gli eventi del finale della seconda stagione, hanno rivelato che David Haller (interpretato da Dan Stevens) è il vero cattivo della serie e non l’eroe che salverà il mondo. In questa ultima stagione si capirà se David andrà in cerca di redenzione o, più probabilmente, abbraccerà il suo destino di «Distruttore di Mondi». In LEGION la realtà non è mai ciò che sembra, e questa serie non ha come protagonista un supereroe, ma un uomo condannato alla schizofrenia dai suoi stessi straordinari poteri. La nuova stagione racconterà della reuniontra David e la sua amica Lenny Busker (Aubrey Plaza), mentre Syd Barrett (Rachel Keller), il Re Ombra (Navid Negahban), e tutti a Summerland lavorano per trovare un modo per sconfiggere il mutante di livello omega prima che sia troppo tardi.

La terza stagione della serie TV Legion presenterà finalmente il padre di David, il professor Xavier leader degli X-Men che farà il suo debutto durante il terzo episodio. Nell’interpretare il potente mutante, Harry Lloyd (Il Trono di Spade) si unisce agli attori Patrick Stewart e James McAvoy, che hanno assunto il ruolo del professor X nella saga cinematografica degli X-Men.

La terza stagione di Legion è nuovamente scritta e prodotta da Noah Hawley, già autore della serie antologica Fargo, ispirata al celebre film dei fratelli Coen. Oltre a Dan Stevens nel ruolo del mutante David Haller, del cast dello show fanno parte Rachel Keller (Sydney Barrett), Harry Lloyd Aubrey Plaza (Lenny/Re delle Ombre), Bill Irwin (Cary Loudermilk), Amber Midthunder (Kerry Loudermilk), Jeremie Harris (Ptonomy Wallace), Hamish Linklater (Agente Clark) e Navid Negahban (Amahl Farouk).