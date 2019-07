Un nuovo scossone è pronto ad abbattersi contro la già difficoltosa produzione di The Flash, il cinecomic parte del DCEU.

Attraverso un aggiornamento riportato in rete da MovieWeb è noto da questa sera che il duo John Francis Daley e Jonathan Goldstein non è più a bordo del progetto. La fonte rivela che Warner Bros ha rivolto il proprio interesse verso il talento puro di Andy Muschietti, regista attualmente impegnato nella post-produzione di IT: Capitolo Due.

Ma non è tutto! Secondo le informazioni riportate dalla fonte, infatti, la Warner Bros avrebbe contattato per riscrivere la sceneggiatura Christina Hodson, scrittrice apprezzata per l’ottimo lavoro svolto con Bumblebee.

Queste nuove informazioni – ovviamente da confermare – si vanno ad aggiungere alla quasi certa riconferma di Ezra Miller nel ruolo di Flash, oramai divenuto un punto inamovibile nel progetto. Non è dato sapere se Flashpoint è ancora – o meno – il titolo assegnato al film.

Sarà la volta buona?

The Flash è attualmente in fase di sviluppo. Ezra Miller fa parte del cast.

Il film non ha una data di rilascio.