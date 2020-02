Lo sceneggiatore di Loki per lo riscrivere Doctor Strange 2

Lo sviluppo di Doctor Strange in the Multiverse of Madness continua a regalare nuovi aggiornamenti, e quello odierno riguarda la sceneggiatura.

Dopo la notizia riguardante le trattative con Sam Raimi per la regia, questa sera il The Hollywood Reporter ha confermato che i Marvel Studios hanno ingaggiato Michael Waldron per riscrivere la sceneggiatura firmata in primo atto da Jade Bartlett con l'ausilio dell'ex regista del film, Scott Derrickson.

Waldron è noto per essere il capo del team di sceneggiatori di Loki, la futura serie Disney+ dedicata al Dio dell'inganno di Asgard.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzìa

Doctor Strange in the Multiverse of Madness non ha un regista. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron.

CAST: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen.

TRAMA NON UFFICIALE: Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più "spaventoso" dell'intero Marvel Cinematic Universe.

AL CINEMA: Negli Usa dal 7 maggio 2021.