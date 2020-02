Sam Raimi in trattative per la regia di Doctor Strange 2

Come un segno del destino, il regista Sam Raimi sta per tornare nel mondo dei cinecomic, e l'occasione potrebbe arrivare con Doctor Strange 2.

Dopo l'abbandono - per divergenze creative - di Scott Derrickson, i Marvel Studios hanno iniziato una spietata caccia al sostituto che, secondo il The Hollywood Reporter, pare sia oramai terminata. La fonte specifica che Sam Raimi è dato in trattative avanzate per dirigere Doctor Strange nel Multiverso della Pazzìa.

Raimi ha firmato la prima trilogia legata a Spider-Man, fornendo all'universo Marvel una fondamentale traccia per quello che oggi rappresenta il genere cinecomic.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzìa

Doctor Strange in the Multiverse of Madness non ha un regista. La sceneggiatura è stata affidata a Jade Bartlett.

CAST: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen.

TRAMA NON UFFICIALE: Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più "spaventoso" dell'intero Marvel Cinematic Universe.

AL CINEMA: Negli Usa dal 7 maggio 2021.