Addio a Kirk Douglas - Morto un pezzo di storia di Hollywood

Hollywood questa notte piange la morte di Kirk Douglas, il celebre attore è scomparso all'età di 103 anni.

"Con immensa tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati oggi." E' con questo messaggio che il figlio, Michael Douglas, ha annunciato al mondo la morte del leggendario attore hollywoodiano.

Nativo di Amsterdam (cittadina nello Stato di New York), Kirk Douglas (al secolo Issur Danielovitch) ha recitato in oltre 70 film in carriera, iniziando però la sua carriera in teatro. La sua prima apparizione al cinema risale al 1946, quando recitò in Lo strano amore di Marta Ivers, anche se il primo successo risale poi a 1951, con L'asso nella manica.

Tra i grandi interpreti della cinematografia mondiale, Kirk si è fatto amare per Brama di vivere, Orizzonti di gloria e il kolossal Spartacus, diretto lo ricordiamo dall'indimenticato Stanley Kubrick. Le ultime apparizioni al cinema risalgono al biennio 2003/04, ed in Vizio di famiglia recita anche al fianco di suo figlio, Michael Douglas.

Le candidature all'Oscar sono 3, e nessuna ha però portato il tanto ambito premio. Nel 1996 ha, però, ricevuto un importante riconoscimento alla carriera dall'Academy.

Kirk è stato sposato due volte: con Diana Dill, un'attrice britannica con cui ha avuto i figli Michael e Joel, e nel 1954 con la produttrice Anne Buydens, diventando padre di Peter Vincent ed Eric, quest'ultimo morto nel 2004 a soli 46 anni per abuso di stupefacenti.