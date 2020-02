Trovati i registi del nuovo reboot di Non Aprite Quella Porta

La Legendary Pictures ha avviato lo sviluppo di un nuovo reboot della celebre saga horror Non Aprite Quella Porta.

Variety questa sera ha confermato che lo studios ha ingaggiato Ryan e Andy Tohill per la regia del nuovo reboot della saga creata da Tobe Hooper nel 1974. La fonte conferma, inoltre, che la sceneggiatura è stata affidata a Chris Thomas Devlin, con la Bad Hombre di Fede Alvarez e Rodolfo Sayagues in cabina di co-produzione.

L'unico dettaglio al momento noto è l'ambientazione del nuovo reboot, ovvero ai giorni d'oggi. Queste sono le parole di Fede Alvarez sul progetto:

La visione dei Tohill è esattamente quella che aspettano i fan. Violento, entusiasmante e così depravata che rimarrà con voi per sempre.

Non Aprite Quella Porta (in originale The Texas Chainsaw Massacre) è stato diretto da Tobe Hooper nel 1974. Il film ebbe un enorme successo contribuendo a creare, oltre che un franchise di successo, anche un'icona immortale come Leatherface (da noi Faccia di Cuoio).