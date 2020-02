Vin Diesel e Michelle Rodriguez nelle nuove foto di Fast & Furious 9

Grazie a Total Film Magazine quest'oggi diamo uno sguardo a due nuove foto di Fast & Furious 9 - The Fast Saga.

Le foto in questione mostrano i celebri personaggi interpretati da Vin Diesel e Michelle Rodriguez in azione. Ricordiamo che potete apprezzare il teaser trailer seguendo questo nostro indirizzo.

Trovate le due foto in fondo al nostro articolo.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga

Fast and Furious 9 è stato diretto da Justin Lin. La sceneggiatura è stata firmata da Daniel Casey.

CAST: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, Charlize Theron, Helen Mirren, Michael Rooker, Cardi B.

TRAMA: Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad).

AL CINEMA: Nelle sale Usa il 22 maggio 2020.