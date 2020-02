Idris Elba e John Cena sul set di The Suicide Squad

Un nuovo video dal set di The Suicide Squad è appena apparso in rete, ed i protagonisti al suo interno sono Idris Elba e John Cena.

Il video in questione non mostra nulla di particolarmente spoileroso, ma regala un primo sguardo ai due misteriosi personaggi interpretati dai due talenti guidati sul set da James Gunn. Fino a questo momento sono stati davvero pochi i dettagli relativi al cinecomic DC, non resta che attendere nuovi importanti dettagli in futuro.

Trovate il video in fondo al nostro articolo.

The Suicide Squad

Le riprese partiranno a settembre 2019 da Atlanta.

The Suicide Squad sarà scritto e diretto da James Gunn. Nel cast, Idris Elba, Jai Courtney, Viola Davis, Margot Robbie, John Cena, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Storm Reid, Nathan Fillion, Sean Gunn, Michael Rooker, Peter Capaldi, Alice Braga, Taika Waititi, Daniela Melchior, Mayling Mg, Steve Agee.

Il film uscirà al cinema il 6 agosto 2021.