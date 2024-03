Sadie Stanley entra nel cast del nuovo Karate Kid

Il cast del nuovo film Karate Kid ha accolto oggi Sadie Stanley, attrice molto apprezzata nella serie “Cruel Summer“.

Il The Hollywood Reporter ha confermato questa mattina la notizia in anteprima. Sul ruolo assegnato alla giovane attrice al momento ci sono poche informazioni, anche se la fonte riferisce che potrebbe essere collegato al personaggio offerto di recente a Joshua Jackson (qui la notizia), forse la figlia.

La trama del nuovo Karate Kid è al momento tenuta sotto chiave, il film però viene descritto come una sorta di crossover tra la saga originale (Ralph Macchio sarà nel cast), il reboot con Jackie Chan (anche lui ci sarà) e la serie di successo Cobra Kai. Al centro della storia ci sarà Ben Wang nei panni di un ragazzo alle prese con le difficoltà collegate all’età adolescenziale che trova sostegno nelle arti marziali.

Karate Kid: il film.

Il nuovo film è stato presentato da Sony come una sorta di crossover tra la celebre saga cinematografica e la serie sequel Cobra Kai, la cui sesta stagione è attualmente in produzione. Il film sarà prodotto da Sony Pictures, mentre la regia è stata affidata a Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), da uno script di Rob Lieber. Nel cast saranno presenti Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley.

L’uscita del nuovo Karate Kid è prevista per il 13 dicembre 2024.