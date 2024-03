Il trailer di Late Night with the Devil, l’horror con David Dastmalchian

IFC Films ha rilasciato il primo trailer di Late Night with the Devil, l’horror diretto da Cameron e Colin Cairnes, con protagonista David Dastmalchian.

Il film stato presentato in occasione della scorsa edizione del South By Southwest Film Festival ottenendo ottime recensioni da parte della critica. Al centro della trama – assolutamente particolare – uno show live degli anni settanta che ospita personaggi bizzarri e storie legate all’occulto. Tra le tante ospitate, però, quella legata ad una “ragazza posseduta dal Diavolo” terrorizza il pubblico in studio e quello da casa.

Late Night with the Devil riporta in auge il tanto amato/odiato stil “found footage” per narrare la classica storia possessione che tanto fa passione nei fan del genere horror. Nel cast spazio per David Dastmalchian (The Suicide Squad: Missione Suicida), Laura Gordon, Ian Bliss, Fayssal Bazzi, Ingrid Torelli, Rhys Auteri, Georgina Haig e Josh Quong Tart.

La produzione è stata curata da Image Nation Abu Dhabi, Spooky Pictures, Future Pictures e Good Fiend Films. I produttori esecutivi sono Joel Anderson, Rami Yasin e lo stesso David Dastmalchian. La release al cinema è stata fissata per il 22 marzo 2024, mentre su Shudder dal 19 aprile.