Karate Kid: Joshua Jackson tra gli interpreti del nuovo film

L’attore Joshua Jackson è entrato a far parte degli interpreti principali del nuovo film ancora senza titolo “Karate Kid“.

Da oltre dieci anni lontano dal grande schermo – tanta televisione nel frattempo – Joshua Jackson è stato ingaggiato da Sony Pictures per dare volto ad uno dei protagonisti del nuovo Karate Kid, a confermarlo il The Hollywood Reporter. I dettagli sul ruolo sono al momento tenuti segreti, anche viene sottolineata la centralità nella trama.

Oltre ai già annunciati Jackie Chan e Ralph Macchio, l’attore apprezzato nella iconica serie anni ’90 Dawson’s Creek nel cast avrà la compagnia di Ben Wang (American Born Chinese) ingaggiato per il ruolo da protagonista.

Karate Kid: il film.

Il nuovo film è stato presentato da Sony come una sorta di crossover tra la celebre saga cinematografica e la serie sequel Cobra Kai, la cui sesta stagione è attualmente in produzione. Il film sarà prodotto da Sony Pictures, mentre la regia è stata affidata a Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), da uno script di Rob Lieber. Nel cast saranno presenti Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson.

L’uscita del nuovo Karate Kid è prevista per il 13 dicembre 2024.