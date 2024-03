Michael: svelati i nomi degli interpreti dei Jackson 5

Il casting di Michael, il biopic incentrato sulla vita di Michael Jackson, ha prodotto i nomi degli attori che daranno volto ai “Jackson 5“.

Deadline quest’oggi ha reso noto i nomi degli otto attori chiamati ad interpretare gli altri membri del gruppo storico noto come Jackson 5, quindi al fianco di Jaafar Jackson, nipote del cantante e figlio di suo fratello Jermaine. Ecco la lista:

Jamal R. Henderson e Jayden Harville saranno Jermaine Jackson da adulto e da giovane.

e saranno Jermaine Jackson da adulto e da giovane. Tre Horton e Jaylen Lyndon Hunger saranno i volti di Marlon.

e saranno i volti di Marlon. Rhyan Hill e Judah Edwards daranno vita a Tito.

e daranno vita a Tito. Joseph David-Jones e Nathaniel Logan McIntyre interpreteranno i ruoli di Jackie.

La prima foto ufficiale del film.

Michael: il film.

Il film sarà diretto dal premio Oscar Antoine Fuqua su una sceneggiatura firmata da John Logan (Il Gladiatore). La produzione sarà curata dalla mano esperta di film biografici Graham King (Bohemian Rhapsody), con John Branca e John McClain, entrambi già impegnati come co-esecutori testamentari dei beni del re del pop. Il ruolo da protagonista è stato, invece, da tempo assegnato a Jaafar Jackson, nipote di Michael. Joe Jackson sarà interpretato da Colman Domingo, nel cast anche Nia Long, Juliano Krue Valdi, Miles Teller, Jamal R. Henderson, Jayden Harville, Tre Horton, Jaylen Lyndon Hunger, Rhyan Hill, Judah Edwards, Joseph David-Jones, Nathaniel Logan NcIntyre.

Secondo Lionsgate, il film affronterà tutti gli aspetti della vita di Jackson, anche se non è ancora chiaro come il film affronterà le numerose controversie che coinvolgono l’icona della musica, dal momento che la lavorazione del film avviene in concomitanza con le nuove accuse di molestie sessuali su minori, venute alla luce con il documentario HBO del 2019 Leaving Neverland.

Michael sarà distribuito nelle sale a partire dal 18 aprile 2025.