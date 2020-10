Le riprese di The Batman andranno avanti fino a febbraio 2021

Rimandato al 2022, il cinecomic The Batman rimane in piena fase di produzione, con le riprese attualmente impiegate in quel di Liverpool. Ma fino a quando il film sarà in produzione?

Attraverso una recente intervista combinata a Colin Farrell (Pinguino nel film), pare che la Warner Bros abbia scelto di prolungare la produzione del film almeno fino a febbraio 2021, con quindi un anno poi a disposizione per la post-produzione.

Ovviamente le parole di Farrell potrebbero significare la fine del suo impegno sul set, e non necessariamente quello dell’intera produzione. Non resta che attendere nuovi dettagli a riguardo.

THE BATMAN

PRODUZIONE : Il film sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

: Il film sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST : Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson . Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan.

: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a . Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale dal 4 marzo 2022.