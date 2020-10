The Batman: Il Crociato di Gotham in cima ad una torre

View this post on Instagram

Yes, yes, and YES. – Follow @thebatfan101 for more content! • • • • • • tags ——— #batman #thebatman #mattreeves #gotham #comics #battinson #arkham #arkhamasylum #arkhamknight #joker #batsuit #gothamcity #batmantheanimatedseries #batmanvillains #redhood #brucewayne #batmanvsuperman #thedarkknight #marvel #btas #dccomics #dc #comics #mcu #reddit #movies #brucewayne #catwoman