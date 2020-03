Le riprese del cinecomic The Flash saranno rinviate?

L'emergenza Coronavirus potrebbe far saltare le riprese relative al già problematico cinecomic The Flash.

Previste per il prossimo mese, le riprese del cinecomic The Flash sarebbero ora a rischio a causa della crescente preoccupazione dovute all'emergenza Coronavirus. A confermare tale possibilità, Eunice Huthart, la stunt coordinator del film di Andy Muschietti.

Ecco le parole raccolte da Screen Rant:

"Il mio prossimo progetto era The Flash, e dovevamo iniziare con la pre-produzione verso la fine di aprile e gli inizi di maggio. Non sono sicura di cosa accadrà con tutto quello che sta succedendo al momento."

Ovviamente attendiamo nuovi aggiornamenti in merito.

The Flash

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson.

: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. CAST : Ezra Miller.

: Ezra Miller. TRAMA : Il film adatterà il fumetto Flashpoint.

: Il film adatterà il fumetto Flashpoint. AL CINEMA: In Usa dal 21 luglio 2022