Harry Potter: La Warner a lavoro su una serie tv?

L'universo legato al personaggio di Harry Potter potrebbe ottenere molto presto una serie tv ad esso collegato, a confermarlo alcune indiscrezioni approdate in rete oggi.

Mentre i fan dell'universo Harry Potter sono alle prese con il rinvio della produzione di Animali Fantastici 3 causato dall'emergenza Coronavirus, la Warner Bros sembrerebbe intenzionata ad espandere maggiormente il franchise con la realizzazione di una serie tv prequel.

Secondo una fonte riportata in rete da We Got This Covered, infatti, lo studios avrebbe in mente di realizzare una serie ambientata ad Hogwarts, ma in un periodo precedente alla venuta di Harry Potter nella mitica scuola di maghi. Ovviamente non si tratta al momento di fonti certe, ma è indubbio che la Warner Bros abbia tra le mani un franchise ancora potenzialmente vasto, e tra l'altro la nascita di WarnerMedia (il nuovo servizio di streaming) non può che portare alla realizzazione di innumerevoli progetti originali... cosa che accade già alla Disney con il suo Disney+.

Tornando ad Animali Fantastici 3, è oramai noto che la Warner ha deciso di posticiparlo al novembre del 2021, con riprese fissate per la prossima primavera, emergenza Coronavirus permettendo.

Cosa ne pensate dell'idea di realizzare una serie Harry Potter prequel?