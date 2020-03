Vampiri, recensione della serie targata Netflix

Netflix ha rilasciato Vampiri, serie tratta dall'omonimo romanzo, postumo e incompleto, di Therry Jouquet. Questa è la recensione.

Ideata da Banjamin Dupas, Isaure Pisani-Ferry e con la collaborazione di Anne Cissé, la serie Vampiri è stata diretta a quattro mani da Vladimir de Fontanay e Marie Monge.

Nel cast spazio per Susan Clément nei panni di Martha, mentre il volto di Doina è di Oulaya Amamra, completano il cast Dylan Robert, Aliocha Schneider, Kate Moran.

TRAMA. Doina, adolescente parigina all'apparenza normale, ha in realtà una duplice natura, metà umana e metà vampiro. Sospesa la medicina che tiene a bada la sete di sangue, a poco a poco Doina scopre la sua vera natura, la quale la costringe a destreggiarsi tra vita d'adolescente di giorno, e vampira di notte.

COMMENTO. Serie di genere horror/fantasy, Vampiri dona al pubblico di Netflix una nuova visione del mondo dei vampiri, reinterpretati questi ultimi in chiave di mutazioni genetiche, quindi anche curabili.

I sei episodi che compongono la prima stagione possono essere idealmente divisi in due trance: la prima accompagnata da un ritmo lento, quasi noioso, condito solo da una leggera vena horror, ed una seconda con un piccolo - ma dovuto - cambio di rotta. Attraverso l'introduzione di alcuni colpi di scena, la curiosità cresce (non esageratamente), e con essa quella sperata nota dark, che ci si aspetta di gustare da una storia di vampiri.

Nonostante il colpo di coda nel suo ultimo atto, la serie soffre di una regia superficiale e di una scenografia solo passabile, due fattori che ricalcano in maniera fin troppo evidente la scarsa qualità del prodotto. Il cast, così come la regia, non merita particolari lodi, fatta eccezione per le recitazioni di Oulaya Amamra e Aliocha Schneider, il cui rapporto tra i loro personaggi è probabilmente l'aspetto più interessante dell'intera prima stagione.

Per la seconda stagione non ci sono ancora conferme, ma trattandosi di una serie tratta da un romanzo incompleto le possibilità non possono che essere infinite.

⭐⭐