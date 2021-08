Netflix ha svelato il poster ufficiale della sesta stagione di Lucifer, la fortunata serie tratta dai fumetti Vertigo/DC Comics con protagonista Tom Ellis.

L’artwork promozionale, diffuso in esclusiva attraverso TVLine, mostra i protagonisti dell’ultima stagione, ma ricorda allo stesso tempo che la fine è vicina… fine ovviamente riferita al fatto che Lucifer è arrivato alla sua ultima stagione. In attesa del primo trailer, che potrebbe essere rilasciato in tempi relativamente brevi, vi ricordiamo che Netflix ha rilasciato il teaser trailer in occasione del Comic-Con@Home, e che questi è disponibile anche sulle nostre pagine a questo indirizzo.

LUCIFER

PRODUZIONE: La sesta stagione chiuderà definitivamente la serie prodotta dalla Warner Bros. Television, in associazione con Jerry Bruckheimer Television e Aggressive Mediocrity. Nel ruolo di showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson. Lo show è prodotto da Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Ildy Modrovich e Joe Henderson. Len Wiseman è direttore e produttore esecutivo. Kapinos è consulente esecutivo della serie. CAST: Tom Ellis, Lauren German, Aimee Garcia, Kevin Malejandro, Rachael E. Harris, Inbar Lavi, Graham McTavish, Vanessa Vidotto, Tricia Helfer, D.B. Woodside, Dennis Haysbert, Scott Porter, Brianna Hildebrand, Merrin Dungey. DISTRIBUZIONE: Dal 10 settembre su Netflix.

TRAMA: La serie è basata su personaggi creati da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg per Vertigo, da DC Entertainment. La serie, che era stata cancellata da Fox dopo tre stagioni, è stato salvato da Netflix che ha prodotto le ultime tre stagioni.

Lucifer – Poster Sesta Stagione