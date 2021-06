In attesa dell’ultima stagione, che andrà in onda il prossimo anno, la serie Lucifer è tornata su Netflix con gli ultimi episodi della quinta stagione. Questa è la recensione.

Creata da Tom Kapinos, e adattata dai fumetti DC Comics/Vertigo, la serie Lucifer si presenta con una quinta stagione divisa in due tranche (la recensione dei primi episodi), ognuna della durata di otto episodi, ed ognuna contenente enormi cliffhanger utili a tenere alta l’attenzione dei fan in vista del finale di serie previsto con la sesta stagione.

Il ritorno del Lucifer di Tom Ellis sul catalogo di Netflix è come sempre un evento atteso dagli appassionati, ma ciononostante il peso degli anni inizia a farsi sentire, e di certo questa divisione in due tranche episodiche non sembra aver sortito i risultati sperati dai produttori. I nuovi episodi, gli ultimi della “travagliata” quinta stagione, infatti regalano alcuni importanti svolti narrativi, ma nello stesso tempo confermano quel trend “ribassista” che da tempo aleggia su uno dei programmi televisivi più innovativi proposti dal colosso dello streaming negli ultimi anni.

L’avvento di Dio (Dennis Haysbert) sulla Terra è senza dubbio motivo di interesse per fan e appassionati, ma è forse il modo con cui lo showrunner Tom Kapinos decide di sfruttare un catalizzatore narrativo così importante che non può che lasciare spazio a critiche. Il rapporto di Dio con i figli (angeli ed arcangeli), ma in special modo quello contorto con Lucifer, non viene approfondito se non per dare il via alla lotta “tutt’altro che epica” tra angeli per raccogliere l’eredità di “Padre di tutto“. Ne viene fuori una sorta di “barzelletta” televisiva che diverte solo la prima volta che la si ascolta.

Il contorno narrativo che avvolge il focus di questi ultimi episodi della quinta stagione è sufficientemente articolato: la “battaglia divina” coinvolge il quotidiano dei “protagonisti umani”, e lo fa producendo talvolta risvolti narrativi interessanti. L’effetto crime-series continua a produrre quel classico effetto di “fastidio”, ma ciononostante serve da collante tra i vari intrecci narrativi. L’enorme cliffhanger proposto nell’ultimo episodio è quantomeno promettente.

Il cast continua ad essere l’unico vero diamante di una corona reale oramai priva di pietre preziose. Tom Ellis è sempre il catalizzatore dell’attenzione dei fan: il suo Lucifer è divertente, carismatico… e qui anche più canterino del solito (occhio all’episodio musical della stagione) Buona anche la prova offerta col doppio ruolo, ovvero quello dell’arcangelo Michael. Dennis Haysbert produce una buona interpretazione, e lo fa fornendo al pubblico un Dio inedito, lontano dagli stereotipici televisivi (e cinematografici) finora incontrati. Bravi anche Lauren German e Kevin Alejandro, con quest’ultimo protagonista anche di un episodio tutto incentrato sul suo personaggio.

La serie Lucifer ha perso smalto nel corso delle stagioni, ma oramai siamo giunti in dirittura d’arrivo, la sesta stagione (l’ultima in assoluto) potrebbe infatti donare ai fan il giusto finale ad una storia capace di appassionare dapprima su Fox e poi su Netflix. Riusciranno i produttori nell’intento? Non resta che attendere!

Editor's Rating:

3