Universal Comics: uno sguardo a Gotico Italiano – Lo squarcio nel cielo

Quest’oggi mettiamo per qualche minuto da parte il mondo del cinema per addentrarci nell’universo del fumetto e della letteratura. Abbiamo scelto, infatti, di parlarvi di un progetto editoriale davvero interessante targato Edizioni Horti di Giano, si tratta di “Gotico Italiano”.

È appena uscito, di fatti, il terzo volume della suddetta serie. “Gotico Italiano – Lo squarcio nel cielo” è un albo di circa novanta pagine che contiene due racconti: uno sotto forma di graphic novel e un altro in forma letteraria “tradizionale”. Le storie, i cui testi sono realizzati dal nostro Marco Marra e da Simone Colaiacomo e i cui disegni sono opera di Kalico, sono ambientate in un Gargano ricco di folklore e mistero, di personaggi grotteschi e curiosi eventi atmosferici. Blogger troppo curiose, ispettori determinati, pescatori rozzi e soprattutto creature provenienti da oscuri anfratti del cosmo sono i protagonisti di queste vicende che mescolano elementi creepy e orrorifici ai topos della letteratura weird.

La casa editrice romana Horti di Giano (www.hortidigiano.com) ha messo in piedi un interessantissimo progetto con la saga di “Gotico Italiano” (di cui sono disponibili anche i primi due volumi: “Il vizio di uccidere” e “Adorazione”) che, non solo unisce il fumetto alla letteratura, ma che ci porta attraverso borghi e luoghi suggestivi del nostro bel paese. Ogni racconto, seppur ambientato in luoghi spesso immaginari, porta con sé evocative descrizioni di monasteri, viuzze, architetture e monumenti realmente esistenti e che fanno parte dell’immenso patrimonio culturale italiano.

Se avete voglia di avventurarvi in un mondo fitto di orrore e suggestione, vi suggeriamo di dare una possibilità a “Gotico Italiano”. Per acquistare il volume “Gotico Italiano – Lo squarcio nel cielo” basta collegarsi al seguente link.

Buona, terrorizzante, lettura.