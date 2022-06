Primi dettagli dalla possibile trama di Deadpool 3

La pre-produzione di Deadpool 3 prosegue a vele spiegate, ed è per questo che dalla rete iniziano a trapelare i primi dettagli dalla possibile trama.

Intervenuto al BroBible’s Post-Credits Podcast, lo sceneggiatore Rheet Reese ha confermato che i lavori di scrittura vanno avanti senza intoppi, svelando allo stesso tempo qualche piccolo dettaglio sulla trama. In particolare Reese ha riferito che il film verterà sullo status di “pesce fuor d’acqua” da parte di Deadpool, o meglio su come uno squilibrato si possa sentire quando si ritrova in un ambiente sano come quello dell’universo cinematografico Marvel.

Inoltre, senza promettere nulla, Reese ha rivelato che in Deadpool 3 potrebbero esserci le solite frecciatine ai prodotti Marvel poco riusciti, puntando il dito su quel Morbius, divenuto in breve tempo uno dei cinecomic Marvel più criticati e meno redditizi dell’era d’oro del genere cinecomic.

DEADPOOL 3

La saga X-Men dedicata al celebre Deadpool si è dimostrata un vero successo di pubblico e critica. Il primo capitolo diretto da Tim Miller ha incassato 782 milioni di dollari, mentre il secondo, diretto per l’occasione da David Leitch, ne ha raccolti 785 milioni. Entrambi i film sono stati rilasciati nelle sale con il rating R Rated (vietati ai minori di 18 anni).

Deadpool 3 non ha nessuna data di uscita al momento, e Ryan Reynolds è l’unico attore riconfermato dai primi due capitoli. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti. Come noto dal nostro ultimo aggiornamento, Shawn Levy è stato scelto per dirigere la pellicola.