Shawn Levy sarà il regista di Ryan Reynolds in Deadpool 3

Il regista Shawn Levy è stato scelto dai Marvel Studios per dirigere il tanto atteso Deadpool 3.

Nel giorno dell’esordio su Netflix di The Adam Project (qui il trailer), il The Hollywood Reporter ha rivelato che il regista Shawn Levy è in trattative per dirigere il terzo capitolo della saga Deadpool, il primo prodotto dai Marvel Studios dopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney. Il regista, nel caso di conferma alla regia, tornerà a collaborare con Ryan Reynolds dopo il successo ottenuto con Free Guy e, per l’appunto, The Adam Project.

La saga X-Men dedicata al celebre Deadpool si è dimostrata un vero successo di pubblico e critica. Il primo capitolo diretto da Tim Miller ha incassato 782 milioni di dollari, mentre il secondo, diretto per l’occasione da David Leitch, ne ha raccolti 785 milioni. Entrambi i film sono stati rilasciati nelle sale con il rating R Rated (vietati ai minori di 18 anni).

Deadpool 3 non ha nessuna data di uscita al momento, e Ryan Reynolds è l’unico attore riconfermato dai primi due capitoli. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti.