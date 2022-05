Deadpool 3: la produzione prosegue a vele spiegate

La produzione di Deadpool 3 prosegue a vele spiegate, a confermarlo un aggiornamento attraverso l’account ufficiale su Twitter.

Attraverso un semplice tweet, in cui si fa menzione allo stato della produzione, la Disney ha voluto confermare che Deadpool 3 sta prendendo forma in vista dell’inizio delle riprese al momento ancora non in programma. Ecco il tweet rivelatorio:

“Aggiornamento di Deadpool 3: abbiamo individuato le integrazioni del marchio. Storia, personaggio e sceneggiatura a seguire!“

Deadpool 3 update: We’ve nailed down brand integrations. Story, character, and script next! pic.twitter.com/ArXHLk01lq — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) May 18, 2022

La saga X-Men dedicata al celebre Deadpool si è dimostrata un vero successo di pubblico e critica. Il primo capitolo diretto da Tim Miller ha incassato 782 milioni di dollari, mentre il secondo, diretto per l’occasione da David Leitch, ne ha raccolti 785 milioni. Entrambi i film sono stati rilasciati nelle sale con il rating R Rated (vietati ai minori di 18 anni).

Deadpool 3 non ha nessuna data di uscita al momento, e Ryan Reynolds è l’unico attore riconfermato dai primi due capitoli. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti. Come noto dal nostro ultimo aggiornamento, Shawn Levy è stato scelto per dirigere la pellicola.