I primi attori per il cast del reboot della saga Paranormal Activity

La saga horror Paranormal Activity sarà riavviata, ma questa è una notizia oramai nota, ciò che sembra poter attirare l’attenzione dei fan sono i nomi dei primi attori ingaggiati dalla Paramount Pictures.

Secondo un nuovo aggiornamento proveniente da Bloody Disgusting, infatti, lo studios ha messo sotto contratto alcuni volti nuovi del panorama hollywoodiano quali Emily Bader (House of the Witch), Roland Buck III (Matrimonio a Long Island), Dan Lippert (Son of Zorn) e Henry Ayres-Brown (Last Ferry). All’interno dell’aggiornamento, però, si evince che la Paramount ha attualmente rimosso il film dal proprio listino uscite, cancellando pertanto la precedente uscita del 4 marzo 2022. La scelta dello studios sarebbe da ritenere semplicemente legata ai tempi di produzione.

Il nuovo Paranormal Activity, come da ultimo aggiornamento, sarà una sorta di riavvio della saga originale, con Christopher Landon impegnato nella stesura della sceneggiatura, e Will Eubank ingaggiato per la regia. Inoltre è quasi certo che il film salterà la release cinematografica per approdare direttamente su Paramount+, il nuovissimo servizio digitale lanciato lo scorso 4 marzo negli Usa.

L’intera saga Paranormal Activity ha incassato dal 2009 la bellezza di 900 milioni di dollari. A tal proposito questa di seguito è la tabella degli incassi nel Box Office Worldwide di tutti i capitoli della saga.