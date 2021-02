I nuovi film Paranormal Activity e Pet Sematary arriveranno su Paramount+

La presentazione del nuovo palinsesto di Paramount+ sta regalando in queste ore tante novità, tra queste i nuovi film tratti dalle saghe horror Paranormal Activity e Pet Sematary.

Approfittando dell’annuale TCA, dove i principali network presentano i futuri palinsesti televisivi, Paramount Pictures sta annunciando molte delle novità relative al prossimo futuro. Prossimo al lancio americano (4 marzo), il nuovo servizio digitale Paramount+ si presenta con tante importanti produzioni originali, tra cui l’annunciato reboot di Paranormal Activity, ed un film che racconterà alle origini di Pet Sematary, saga horror tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King. Per quest’ultimo progetto è stato annunciato Jeff Buhler come sceneggiatore e Lorenzo di Bonaventura come produttore.

Oltre ai suddetti progetti originali, Paramount+ avrà l’onore di trasmettere in anteprima esclusiva Mission: Impossible 7, A Quiet Place Part II ed altri titoli Paramount da 45 giorni dopo l’esordio nelle sale americane. Ma non finisce qui, e questo perchè durante la presentazione è stato annunciato un accordo con MGM che porterà sulla piattaforma anche No Time to Die in contemporanea con Epix, lo store digitale di proprietà MGM. Tale accordo darà l’opportunità a Paramount+ di presentare nel proprio catalogo molti titoli di punta di MGM.