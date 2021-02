In attesa di scoprire il cammino di Mank verso gli Oscar 2021, il regista David Fincher è oramai vicino alla regia di The Killer, un thriller prodotto da Netflix.

Il film sarà tratto da una graphic novel nel 1998 scritta da Alexis Nolent (Maz) e illustrata da Luc Jacamon. Al centro della trama un assassino a sangue freddo che inizia a sviluppare dei sensi di colpa, il che gli causa un vero e proprio crollo emotivo. The Killer inizialmente avrebbe dovuto essere prodotto da Paramount Pictures, con Brad Pitt vicinissimo al ruolo da protagonista. I diritti sono poi stati acquisiti da Netflix.

Secondo Deadline, che per primo ha riportato la notizia questa sera, Netflix avrebbe già adocchiato Michael Fassbender per il ruolo da protagonista.

Tornando a Mank, già candidato a ben sei Golden Globe, si tratta del primo dei tanti progetti di David Fincher che svilupperà per Netflix nei prossimi quattro anni, in virtù dell’accordo stipulato tra le parti in causa. The Killer sarà pertanto il secondo progetto.