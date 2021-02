La serie in live-action Halo passa da Showtime a Paramount+

Posted on

CBS All Access ha scelto Armie Hammer come protagonista in The Offer, la serie limitata dedicata ai retroscena sulla realizzazione di Il Padrino. Come oramai raccontato nei mesi scorsi, The Offer seguirà le esperienze vissute dal produttore Albert S. Ruddy nel periodo in cui Francis Ford Coppola metteva mano alla realizzazione del cult Il Padrino.