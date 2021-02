Will Eubank dirigerà il riavvio della saga Paranormal Activity

La saga horror di successo Paranormal Activity sarà riavviata: la regia del nuovo film è stata affidata a Will Eubank.

A differenza delle notizie che circolavano da mesi riguardo lo sviluppo di un settimo capitolo, la saga Paranormal Activity subirà “una inaspettata riorganizzazione“, a confermare la notizia è stato il solito The Hollywood Reporter.

Il nuovo film sarà sceneggiato da Christopher Landon (così come vociferato in passato), ma diretto da Will Eubank (Underwater), con i creatori della saga Jason Blum della Blumhouse e Oren Peli impegnati in cabina di produzione. Steven Schneider sarà produttore esecutivo, con lui lo stesso Landon. Nessun dettaglio sulla trama al momento è stato fornito.

L’intera saga Paranormal Activity ha incassato dal 2009 la bellezza di 900 milioni di dollari. A tal proposito questa di seguito è la tabella degli incassi nel Box Office Worldwide di tutti i capitoli della saga.