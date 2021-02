Zachary Levi sarà protagonista della commedia Lost and Found

L’attore Zachary Levi (Shazam!) sarà presto protagonista di Lost and Found, commedia d’azione targata Amazon Studios.

In attesa di lanciarsi nuovamente nel magico mondo dei cinecomics con Shazam! Fury of the Gods, l’attore Zachary Levi si cimenterà in un ruolo a lui più congeniale con la suddetta commedia d’azione, al suo fianco Gina Rodriguez (Jane the virgin).

Il film Lost and Found, che sarà diretto da Steve Punk (Un tuffo nel passato), seguirà la storia di una giovane e testarda avvocatessa che deve collaborare con un fuorilegge per rintracciare un tesoro nascosto da tempo vicino al fiume Mississippi.

La sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Punk, mentre Levi produrrà con i Wyldwood Studios, così come la Rodriguez e Molly Breeskin lo faranno attraverso la I Can and I Will Productions.