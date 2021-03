Sulla Stessa Onda, opera prima del regista siciliano Massimiliano Camaiti, una produzione Cinema Undici, risultato della collaborazione produttiva stipulata tra il Gruppo Mediaset e Netflix Italia.

Una storia adolescenziale, il primo amore così infiammante e labile allo stesso tempo, fragile non unicamente per la forza dei sentimenti ma anche, a causa della malattia con cui la protagonista deve fare i conti per tutta la vita.

TRAMA

Sara (Elvira Cammarone) e Luca (Christian Roberto) si conoscono ad un campo estivo di vela, tra di loro scatta qualcosa ma qualcosa di imprevedibile cerca di mettersi tra di loro e di complicare tutto. Sara, ha la distrofia muscolare, malattia degenerativa irreversibile; la malattia e la vicinanza alla morte fa scappare inizialmente Lorenzo, ma il sentimento è più forte.

Sarà la forza del primo amore a guidarli in questa nuova avventura da vivere insieme sulla stessa onda.

Sulla Stessa Onda ha ben poco da che spartire con altre narrazioni nostrane co-prodotte da Netflix (Sotto il sole di Riccione, Summertime), il film scritto e diretto da Massimiliano Camaiti strizza l’occhio a quelle pellicole drammatiche con l’invisibile protagonista, la malattia, come Love Story o il più recente Sul più bello.

Un racconto estivo, una Sicilia luminosa, ben fotografata da Michele Paradisi, che sembra scivolare via senza che ci sia un controllo preciso, così come avviene con la malattia di Sara, raccontata con tenerezza anche dal punto di vista dei suoi genitori – interpretati da Donatella Finocchiaro e Corrado Invernizzi – che si ritrovano per il bene della figlia. Una storia in apparenza semplice con una messa in scena rispettosa che non sfocia mai in scenari tragicomici come era già avvenuto con Sul più bello.

Sulla stessa onda, non aggiunge nulla di nuovo ai film di genere (sickmovie: amore e malattia), ma merita una visione perchè mette in risalto un cast di attori giovani, la cui interpretazione si dimostra cristallina e mai forzata sull’emotionational. I luoghi siciliani non vengono utilizzati come in una cartolina architettonicamente strutturata nei dettagli, bensì rappresentano una scenografia naturale.

Sulla Stessa Onda, di Massimiliano Camaiti con Elvira Cammarone e Christian Roberto, é disponibile dal 25 marzo 2021 nel catalogo Netflix Italia.