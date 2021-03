Angel Manuel Soto alla regia di un nuovo film sui Transformers

La Paramount Pictures ha ingaggiato il talentuoso regista Angel Manuel Soto per dare vita ad un nuovo film incentrato sui mitici Transformers.

SuperHeroHype ha confermato questa sera la notizia, aggiungendo che il film in questione non avrà nulla a che fare con la precedente saga diretta da Michael Bay. La fonte ha spiegato che il film affidato ad Angel Manuel Soto si baserà su una sceneggiatura firmata da Marco Ramirez, da tutti noto come co-showrunner della seconda stagione della serie di successo Daredevil. Angel Manuel Soto si è fatto conoscere per aver diretto per HBO Max l’ottimo Charm City Kings, ma anche per aver ottenuto il ruolo di regista del prossimo cinecomic DC incentrato su Blue Beetle.

Tornando al franchise Transformers, la Paramount è da tempo impegnata nello sviluppare una serie di nuovi progetti che abbiamo la forza e la qualità di cancellare dalla memoria dei fan l’amata/odianta saga di Michael Bay. A tal proposito, va detto che il Bumblebee di Travis Knight è stato un primo importante passo, altri dovrebbero arrivare da un film affidato a Stephen Caple Jr. (Creed II), e da un progetto animato diretto prossimamente da Josh Cooley (Toy Story 4).